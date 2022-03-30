Непряева о победе в командном спринте: «Было классное настроение, потому что хорошая команда. Рада, что все получилось»

Российские лыжницы и Светлана Николаева, представляющие Архангельскую область, прокомментировали свою победу в командном спринте классическим стилем на чемпионате России по лыжным гонкам.

– Наталья, с какими мыслями подходили к сегодняшнему старту?

Непряева: Было классное настроение, потому что команда неплохая, я бы даже сказала – хорошая. Были шансы бороться за победу, и я рада, что все получилось, это хорошо.

– Светлана, были какие-то дополнительные переживания, когда узнали, что бежите с Натальей?

Николаева: Нет, переживаний не было, все-таки есть уже очень большой опыт. Хорошо настроилась, психологически все было спокойно. У меня главная задача была – отсидеться в голове группы, чтобы побороться за призовые места, и у нас все получилось, спасибо Наталье за прекрасную работу.

– Наталья, когда возникло понимание, что нужно атаковать?

Непряева: Я так и рассчитывала, сделать это на последнем подъеме.

Николаева: Чтобы была какая-то интрига, чтобы не просто убежать и всем все стало сразу понятно, а показать борьбу, это намного интереснее.

– Девушки, какие дальше планы на этот чемпионат?

Непряева: По самочувствию.

Николаева: У нас впереди еще большая эстафета и масс-старт 30 километров. Я точно побегу, а Наталья...

Непряева: Тоже побегу.

Николаева: Прекрасная погода, конец сезона, почему нет?