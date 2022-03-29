Елена Вяльбе: «Результаты чемпионата России хорошие, но жаль, что у Непряевой нет соперниц»

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Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала результаты женской классической гонки с раздельного старта на 10 км на чемпионате России в Сыктывкаре.

Победу одержала Наталья Непряева, второй стала Алиса Жамбалова, третьей – Алия Иксанова. 

– Жамбаловой сегодня повезло, что получилось поработать за Непряевой?

– Конечно, однозначно, очень повезло. Это помогло ей сегодня стать второй.

– Что скажете о результатах остальных?

– Все нравится, честно скажу. Мне нравится, что молодые девушки тоже себя проявляют и Даша Непряева в том числе. Результаты хорошие, но жаль, что у Натальи нет соперниц, – сказала Вяльбе.

Непряева выиграла классическую «разделку» на 10 км на чемпионате России, Жамбалова – 2-я, Иксанова – 3-я

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