Российская лыжница Алиса Жамбалова прокомментировала свое второе место в классической «разделке» на 10 км на чемпионате России. Победу одержала Наталья Непряева.

– Можно сказать, что вы сейчас стали лучшей среди простых гонщиц в России?

– Сегодня очень большую роль сыграло то, что получилось поработать за Натальей, что я смогла удержаться. Работая одной, мне было бы тяжело перейти порог усталости и, наверное, я не смогла бы идти так быстро. За спиной Непряевой открылось второе дыхание и шлось полегче, чем изначально одной.

Я так и предполагала, что она догонит меня, но думала, что это произойдет позже, ближе к отметке пять километров. Получилось раньше, в середине круга, если не раньше, пришлось держаться изо всех сил. У нее очень хороший ход и для меня это отличная проработка – посмотреть, как идет лучшая лыжница мира. Получилось продержаться почти круг.

– Относительно Натальи как себя оцените?

– Она на абсолютно другом уровне, она победитель общего зачета Кубка мира, Олимпийских игр, она находится на новой ступени. Я стремлюсь выйти на такой же уровень, но сегодня это сделать было невозможно, я еще не так готова, как Наталья.

– Не готовы физически или ментально?

– И физически, и ментально. Наталья более уверенно проводит гонки, и я считаю, что даже если бы Катя Смирнова в скиатлоне попробовала бы бороться до конца, то Наташа все равно выиграла бы, потому что она очень хороша в спринте. Скиатлон она шла уверенно, все контролировала.

– Уже известно, где будете готовиться к следующему сезону?

– Еще ничего не известно, я не знаю как все сложится дальше, это будет зависеть от решений тренерского совета, где все будет решаться. Какие группы останутся, кто где будет тренироваться. В данный момент по составу ничего не известно.

– Вас спрашивали о том, где бы вы хотели тренироваться, с кем?

– Нет, таких разговоров не было.

– От этого чемпионата многое зависело?

– Да, он определяет, останусь я в команде или нет, потому что этот сезон был тяжелым. В прошлом году после «Тур де Ски» я переболела коронавирусом, последствия оказались сложнее, чем я ожидала. Летом не получилось поработать так, как хотелось. Из-за этого начало сезона прошло слабо, первая половина была скорее втягивающей, тренировочной.

Во второй половине пошли результаты, но тем не менее я ни разу не выезжала на этапы КМ и, конечно, встал вопрос о том, буду ли я в основе после этого сезона. И именно здесь, на ЧР, нужно показывать результат, гонки продолжаются и надо выдать все, на что я способна, – сказала Жамбалова.