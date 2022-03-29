Елена Вяльбе: «В следующем сезоне Жамбалова войдет в расширенный список сборной. Тренироваться с основой она не будет»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) чемпионат России Елена Вяльбе Алиса Жамбалова Лыжи

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала, что лыжница Алиса Жамбалова не будет готовиться к сезону в основном составе сборной. 

Сегодня Жамбалова стала второй в классической «разделке» на 10 км на чемпионате России. 

«Несмотря на второе место сегодня, в следующем сезоне Алиса Жамбалова войдет в расширенный список сборной, тренироваться с основой она не будет», – сказала Вяльбе. 

Непряева выиграла классическую «разделку» на 10 км на чемпионате России, Жамбалова – 2-я, Иксанова – 3-я

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные