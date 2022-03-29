Елена Вяльбе: «В следующем сезоне Жамбалова войдет в расширенный список сборной. Тренироваться с основой она не будет»

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала, что лыжница Алиса Жамбалова не будет готовиться к сезону в основном составе сборной.

Сегодня Жамбалова стала второй в классической «разделке» на 10 км на чемпионате России.

«Несмотря на второе место сегодня, в следующем сезоне Алиса Жамбалова войдет в расширенный список сборной, тренироваться с основой она не будет», – сказала Вяльбе.

Непряева выиграла классическую «разделку» на 10 км на чемпионате России, Жамбалова – 2-я, Иксанова – 3-я