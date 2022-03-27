Рейс-директор FIS о Большунове на митинге-концерте в «Лужниках»: «Было бы хорошо узнать, был ли у него выбор, возможность сказать «нет»

Рейс-директор FIS по лыжным гонкам Пьер Миньерей высказался об участии российских спортсменов в митинге-концерте «Za мир без нацизма! Zа Россию! Zа Президента!».

Среди участников митинга-концерта был трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам .

«У россиян могут возникнуть проблемы с властями, риск потерять спортивную карьеру, если публично выступить против происходящего. Тогда Большунову пришлось бы покинуть страну, если бы он хотел продолжить карьеру.

Я бы очень хотел увидеть чуть больше понимания со стороны зарубежных коллег россиян. Если мы хотим перемен, то они должны состоять в том, чтобы привести их поближе к нам. Не отворачиваться от них, а поддерживать.

Было бы хорошо узнать, был ли у него выбор, возможность сказать «нет». Тереза (Йохауг) родилась в Норвегии, я – во Франции. Мы выросли в странах, где у нас есть свобода высказать свое мнение публично.

Думаю, нам нужно быть осторожными в том, чтобы анализировать это нашими глазами из стран с большой свободой.

Понятия не имею, смогут ли россияне выйти на старт КМ в ноябре. И не мне это решать. Я просто надеюсь, что вопрос будет обсуждаться во всех национальных федерациях, и они примут решение», – сказал Миньерей.

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