Устюгов о продолжении карьеры: «Вопрос стоит открыто. На нас наложили санкции, возможно, международного сезона не будет»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Сергей Устюгов Лыжи

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Сергей Устюгов ответил на вопрос о возможном завершении карьеры.

«На данный момент решение не принял. Этот вопрос стоит открыто. Вроде и побегать хочется, и в то же время ты понимаешь, что сейчас на нас наложили санкции. Возможно, международного сезона год или больше не будет.

Тут для меня есть небольшой плюс – я могу быть дома, больше находиться с семьей. Но есть огромный минус, потому что мы не будем гоняться с лыжниками из других стран. Тут надо взвешивать плюсы и минусы», – сказал Устюгов.

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