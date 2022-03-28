Чекалева о Мурманском марафоне: «Я догнала Устюгова за несколько километров до финиша. Сказала: «Серега, давай!» – и побежала дальше»

Двукратный бронзовый призер ЧМ-2013 по лыжным гонкам рассказала о соперничестве с на марафоне.

– Вы выиграли в коньке больше 40 секунд у свежеиспеченного олимпийского чемпиона Сергея Устюгова.

– Я его догнала за несколько километров до финиша, на одном из больших подъемов. Видно было, что он не работает на максимум, доезжает марафон в спокойном темпе. Может, потому что понимал, что за высокие места уже не борется.

Он меня поприветствовал, попытался даже поболтать. Спрашивал, как дела, еще что-то про жизнь. А я-то не могла болтать, я боролась за победу. Не знала, какой сзади отрыв, думала, что девчонки совсем близко. Поэтому извинилась, сказала: «Серега, давай!» – и побежала дальше.

– Вам приходилось раньше выигрывать у олимпийских чемпионов среди мужчин?

– Да в этом нет ничего особенного. Я и Лешу Петухова обгоняла, тоже не последний человек. На марафонах всякое бывает, там у каждого свои задачи. Тем более что у Сергея даже тренер изначально говорил, что он не побежит в полную силу.

– Не было мыслей принять участие в чемпионате России, который параллельно проходил в Сыктывкаре?

– У меня нет допуска на этот турнир. Для этого нужны FIS-пункты или RUS-пункты, а у меня их нет, – сказала Чекалева.