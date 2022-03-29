Устюгов об олимпийской эстафете: «За сколько километров до финиша почувствовал, что Клэбо меня не догнать? Я еще на старте об этом знал»

Российский лыжник рассказал, как для него сложилась победная эстафета на Олимпиаде-2022 в Пекине.

«Тяжелее всего было после объявления состава на эстафету. Перед эстафетой я совершенно не волновался. Я знал, что все, что я знаю и умею, я должен показать на лыжне. Смотрел, как волнуются другие за меня.

А на самой гонке, перед передачей эстафеты, когда я стоял и ждал Дениса Спицова, мне попросту не хватало дыхания. Я стоял задыхался то ли от волнения, то ли от адреналина – я не понимал.

Все крупные победы и турниры давались очень тяжело. Ты приезжаешь на финиш без сил, без эмоций. А тут приехал – может, это было на адреналине – такое чувство, что я не устал. Чувства самоудовлетворенности просто не было.

За сколько километров до финиша почувствовал, что Клэбо меня не догнать? Я еще на старте об этом знал», – сказал Устюгов.