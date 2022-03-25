Лыжи. Чемпионат Швеции. Калла и Поромаа выиграли коньковые масс-старты

24 марта на чемпионате Швеции по лыжным гонкам в Питео прошли масс-старты свободным стилем. У женщин 15 км выиграла Шарлотте Калла, у мужчин Вильям Поромаа был сильнейшим на 30 км.

Лыжные гонки

Чемпионат Швеции

Питео

24 марта

Женщины

15 км, свободный стиль

1. Шарлотте Калла – 37.31,5

2. Фрида Карлссон – 0,4

3. Эбба Андерссон – 0,5

4. Марта Русенберг – 2.22,8

5. Моа Ханссон – 2.29,6

6. Тильда Юханссон – 2.53,5

Мужчины

30 км, свободный стиль

1. Вильям Поромаа – 1:12.53,1

2. Бьорн Сандстрем – 1.12,9

3. Эрик Руше – 2.09,7

4. Трульс Гиссельман – 2.10,6

5. Фредрик Андерссон – 2.21,2

6. Йенс Бурман – 2.55,6