Лыжи. Чемпионат Швеции. Карлссон и Халварссон выиграли классические «разделки»

Теги результаты Шарлотте Калла сборная Швеции жен сборная Швеции Калле Халварссон чемпионат Швеции Йоханна Хагстрем Юнна Сундлинг Йенс Бурман Эбба Андерссон Бьорн Сандстрем Фрида Карлссон Фредрик Андерссон Эмма Рибом Вильям Поромаа Лео Юханссон Лыжи

Сегодня на чемпионате Швеции по лыжным гонкам в Питео прошли индивидуальные гонки классическим стилем. У женщин 10 км выиграла Фрида Карлссон, у мужчин Калле Халварссон был сильнейшим на «пятнашке».

Лыжные гонки

Чемпионат Швеции

Питео

Женщины

10 км, классический стиль

1. Фрида Карлссон – 27.07,3

2. Эбба Андерссон – 7,3

3. Шарлотте Калла – 27,7

4. Юнна Сундлинг – 55,1

5. Йоханна Хагстрем – 1.11,2

6. Эмма Рибом – 1.56,3

Мужчины

15 км, классический стиль

1. Калле Халварссон – 37.15,8

2. Бьорн Сандстрем – 44,5

3. Вильям Поромаа – 1.08,8

4. Фредрик Андерссон – 1.24,9

5. Йенс Бурман – 1.27,9

6. Лео Юханссон – 1.39,1

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные