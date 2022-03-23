Лыжи. Чемпионат Швеции. Карлссон и Халварссон выиграли классические «разделки»

Сегодня на чемпионате Швеции по лыжным гонкам в Питео прошли индивидуальные гонки классическим стилем. У женщин 10 км выиграла Фрида Карлссон, у мужчин Калле Халварссон был сильнейшим на «пятнашке».
Лыжные гонки
Чемпионат Швеции
Питео
Женщины
10 км, классический стиль
1. Фрида Карлссон – 27.07,3
2. Эбба Андерссон – 7,3
3. Шарлотте Калла – 27,7
4. Юнна Сундлинг – 55,1
5. Йоханна Хагстрем – 1.11,2
6. Эмма Рибом – 1.56,3
Мужчины
15 км, классический стиль
1. Калле Халварссон – 37.15,8
2. Бьорн Сандстрем – 44,5
3. Вильям Поромаа – 1.08,8
4. Фредрик Андерссон – 1.24,9
5. Йенс Бурман – 1.27,9
6. Лео Юханссон – 1.39,1