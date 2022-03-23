Лыжи. Чемпионат Швеции. Карлссон и Халварссон выиграли классические «разделки»

Сегодня на чемпионате Швеции по лыжным гонкам в Питео прошли индивидуальные гонки классическим стилем. У женщин 10 км выиграла Фрида Карлссон, у мужчин Калле Халварссон был сильнейшим на «пятнашке».

Лыжные гонки

Чемпионат Швеции

Питео

Женщины

10 км, классический стиль

1. Фрида Карлссон – 27.07,3

2. Эбба Андерссон – 7,3

3. Шарлотте Калла – 27,7

4. Юнна Сундлинг – 55,1

5. Йоханна Хагстрем – 1.11,2

6. Эмма Рибом – 1.56,3

Мужчины

15 км, классический стиль

1. Калле Халварссон – 37.15,8

2. Бьорн Сандстрем – 44,5

3. Вильям Поромаа – 1.08,8

4. Фредрик Андерссон – 1.24,9

5. Йенс Бурман – 1.27,9

6. Лео Юханссон – 1.39,1