Александр Панжинский: «Большунов взял реванш за вчерашнее второе место и показал, кто в доме хозяин»

Серебряный призер Ванкувера-2010 Александр Панжинский оценил победу Александра Большунова в скиатлоне на чемпионате России в Сыктывкаре.

«Хочется отметить, что Александр Большунов весь этот сезон показывает стабильность и, несмотря на грандиозный результат на Олимпиаде, он продолжает выступать на высоком уровне.

Состояние у него неоптимальное, но уровень его мастерства настолько высок, что позволяет одержать победу с отрывом.

Сегодня Александр взял реванш за вчерашнее второе место (в спринте – Sports.ru) и показал, кто в доме хозяин, кто в России сильнейший дистанционный лыжник.

Бывает, что кому-то он может уступить, но в целом, он является лучшим лыжником в дистанционных гонках. А в спринтерских гонках у него появился конкурент в лице Александра Терентьева», – отметил Панжинский.