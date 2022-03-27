Дарья Непряева: «Мне будет интересно попробовать силы во взрослом спорте. Цель? Очень хочу завоевать олимпийскую медаль»

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Российская лыжница Дарья Непряева рассказала о желании обыграть старшую сестру – олимпийскую чемпионку Наталью Непряеву.

«Я за нее очень сильно рада, она большая молодец, она много тренируется и ее победа абсолютно заслуженная. В последнее время мы редко с ней видимся, практически не пересекаемся, поэтому опыта соперничества у нас не было. Есть ли желание обыграть ее? Конечно, послезавтра [в гонке на 10 км] посмотрим.

Мне будет интересно попробовать силы во взрослом спорте. По юниорам у меня был последний год, поэтому сейчас очень волнительно – жду первого года с новой взрослой командой, думаю, будет интересно. Цель? Очень хочу завоевать олимпийскую медаль.

Я там была всего один день, поэтому у меня не было чувства, что я приехала на Кубок мира. Было ощущение, что я просто к сестре в гости приехала. Но я расстроилась, что не удалось попробовать свои силы в борьбе с самыми сильными лыжниками планеты», – сказала Непряева.

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