Матвеева после 4-го места в спринте на чемпионате России: «Я набегалась. Дальше постепенно буду заканчивать»

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Серебряный призер ЧМ-2017 в командном спринте Наталья Матвеева ответила на вопрос о возможном возобновлении международной карьеры.

Сегодня Матвеева заняла четвертое место в спринте на чемпионате России в Сыктывкаре.

«Уже нет, я набегалась. Я за этот сезон два раза уезжала от сына на пять дней, и больше уже не хочется. Сейчас я просто получаю удовольствие.

Еще сезон на таком уровне отбегаю, главными стартами будут чемпионат войск и чемпионат России. А дальше постепенно буду заканчивать», – сказала 35-летняя спортсменка.

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