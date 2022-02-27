Наталья Матвеева: «Непряева может бороться с Йохауг за золото. Главное, чтобы у Терезы не было преимущества на рельефе»

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Серебряный призер чемпионата мира-2017 Наталья Матвеева прокомментировала серебро Натальи Непряевой в классической гонке с раздельным стартом на 10 км на этапе Кубка мира в Лахти. 

«Хорошие новости! Поздравляю Непряеву с серебром! Думаю, она сможет забрать себе Большой хрустальный глобус.

Она и вчера могла в спринте бороться за медали. Ей перекрывали движение. Но все равно круто!

Возможно ли бороться с Йохауг за золото? В том году можно было, в этом тоже. Все зависит от трассы. Главное, чтобы у Терезы не было преимущества на рельефе.

В Китае трасса была более пологой, что Йохауг и использовала, чтобы убегать от всех», – сказала Матвеева. 

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