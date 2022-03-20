Альтернативная Паралимпиада-2022. У России 4 золотых медали в лыжных гонках

20 марта в Ханты-Мансийске пройдет четвертый день Игр паралимпийцев «Мы вместе. Спорт».

Альтернативная Паралимпиада-2022

Ханты-Мансийск, Россия

Лыжные гонки

Спринт

Стоя

Мужчины

1. Владислав Лекомцев (Россия) – 2.46,8

2. Александр Проньков (Россия) – 4,07

3. Рушан Миннегулов (Россия) – 5,67

Женщины

1. Юлия Михеева (Россия) – 3.12,1

2. Дарья Федькович (Беларусь) – 3,97

Сидя

Мужчины

1. Иван Голубков (Россия) – 2.37,3

2. Данила Бритик (Россия) – 1,83

3. Дмитрий Лобан (Беларусь) – 15,42

Женщины

1. Валентина Шиц (Беларусь) – 2.58,6

2. Марта Зайнуллина (Россия) – 14,89

3. Акжана Абдикаримова (Россия) – 15,46

С нарушением зрения

Мужчины

1. Олег Пономарев (Россия) – 2.26,5

2. Владимир Удальцов (Россия) – 3,45

3. Юрий Голуб (Беларусь) – 5,85

Женщины

1. Елена Сахоненко (Беларусь) – 3.10,4

2. Анна Панферова (Россия) – 0,43

3. Анастасия Багиян (Россия) — 10,19

ПРИМЕЧАНИЕ: новость обновляется.