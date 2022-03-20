Альтернативная Паралимпиада-2022. У России 4 золотых медали в лыжных гонках

20 марта в Ханты-Мансийске пройдет четвертый день Игр паралимпийцев «Мы вместе. Спорт».
Альтернативная Паралимпиада-2022
Ханты-Мансийск, Россия
Лыжные гонки
Спринт
Стоя
Мужчины
1. Владислав Лекомцев (Россия) – 2.46,8
2. Александр Проньков (Россия) – 4,07
3. Рушан Миннегулов (Россия) – 5,67
Женщины
1. Юлия Михеева (Россия) – 3.12,1
2. Дарья Федькович (Беларусь) – 3,97
Сидя
Мужчины
1. Иван Голубков (Россия) – 2.37,3
2. Данила Бритик (Россия) – 1,83
3. Дмитрий Лобан (Беларусь) – 15,42
Женщины
1. Валентина Шиц (Беларусь) – 2.58,6
2. Марта Зайнуллина (Россия) – 14,89
3. Акжана Абдикаримова (Россия) – 15,46
С нарушением зрения
Мужчины
1. Олег Пономарев (Россия) – 2.26,5
2. Владимир Удальцов (Россия) – 3,45
3. Юрий Голуб (Беларусь) – 5,85
Женщины
1. Елена Сахоненко (Беларусь) – 3.10,4
2. Анна Панферова (Россия) – 0,43
3. Анастасия Багиян (Россия) — 10,19
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