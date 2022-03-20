«На играх в Ханты-Мансийске выполнила задание Фуркада». Абдикаримова о победе на паралимпийских соревнованиях «Мы вместе. Спорт»

Победитель и призер паралимпийских соревнований «Мы вместе. Спорт» Акжана Абдикаримова рассказала об общении с французским биатлонистом Мартеном Фуркадом.

На стартах «Мы вместе. Спорт» в Ханты-Мансийске Абдикаримова выиграла золото в биатлонном спринте и бронзу в лыжном. Год назад в конкурсе, организованном Фуркадом, она выиграла фирменные перчатки. Отправив посылку, француз написал россиянке: «Привези их к подиуму».

– Почему в спринтерской гонке вы выступали не в перчатках Мартена?

– Потому что это не биатлонная, а лыжная гонка. Я была уже в них на биатлонных гонках. Они некоторым образом уже потрепаны после золота. Конечно, не на Паралимпийских играх, как собиралась, но на играх в Ханты-Мансийске я его задание выполнила.

– Писали ему после этого?

– Нет еще. У нас же заблокирован Instagram. А я же больше с ним нигде не общаюсь. Можно, конечно, ему написать, что на подиум я их привезла, – сказала Абдикаримова.