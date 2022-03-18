Вице-премьер Чернышенко: «Игры «Мы вместе. Спорт» продемонстрируют всему миру объединяющую силу спорта»

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко рассказал о значимости паралимпийских соревнований «Мы вместе. Спорт» в Ханты-Мансийске.

Ранее Международный паралимпийский комитет отстранил россиян от Игр в Пекине. Соревнования «Мы вместе. Спорт» проходят с 17 по 20 марта в Ханты-Мансийске в качестве альтернативной Паралимпиады.

«Этот турнир – символ честной и справедливой борьбы, знак того, что трудности нас закаляют и вместе мы готовы их преодолевать. Игры пройдут в обстановке всеобщей поддержки и продемонстрируют всему миру объединяющую силу спорта.

Участие в Играх примут более 100 спортсменов из России, Белоруссии, Армении, Казахстана и Таджикистана. Свое мастерство продемонстрируют как титулованные паралимпийцы, многократные чемпионы и рекордсмены мировых первенств, так и молодые спортсмены, которые уже зарекомендовали себя в спортивной среде» – сказал вице-премьер.