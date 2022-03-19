Альтернативная Паралимпиада-2022. У России пять золотых медалей в биатлоне, Беларусь взяла три бронзы, другие результаты

Сегодня в Ханты-Мансийске проходит третий день Игр паралимпийцев «Мы вместе. Спорт».
Альтернативная Паралимпиада-2022
Ханты-Мансийск, Россия
Биатлон
Индивидуальная гонка
LW10-12 (сидя)
Мужчины
1. Данила Бритик (Россия) – 32.11,3 (2)
2. Иван Голубков (Россия) – 9,6 (2)
3. Дмитрий Лобан (Беларусь) – 1.16,0 (0)
Женщины
1. Наталья Кочерова (Россия) – 35.31,6 (0)
2. Марта Зайнуллина (Россия) – 16,6 (1)
3. Лидия Лобан (Беларусь) – 3.12,9 (2)
LW 2-9 (стоя)
Мужчины
1. Виталий Малышев (Россия) – 35.45,9 (0)
2. Александр Проньков (Россия) – 2,6 (0)
3. Владислав Лекомцев (Россия) – 28,7 (1)
B1-B3 (с нарушением зрения)
Женщины
1. Анастасия Багиян (Россия) – 39.06,02 (1)
2. Вера Хлызова (Россия) – 1.00,5 (0)
3. Ксения Бережная (Россия) – 3.40,9 (0)
Мужчины
1. Станислав Чохлаев (Россия) – 34.06,2 (0)
2. Александр Артемов (Россия) – 2.21,3 (0)
3. Юрий Голуб (Беларусь) – 2.36,5 (0)
ПРИМЕЧАНИЕ: результаты обновляются.