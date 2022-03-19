Альтернативная Паралимпиада-2022. У России пять золотых медалей в биатлоне, Беларусь взяла три бронзы, другие результаты

Сегодня в Ханты-Мансийске проходит третий день Игр паралимпийцев «Мы вместе. Спорт».

Альтернативная Паралимпиада-2022

Ханты-Мансийск, Россия

Биатлон

Индивидуальная гонка

LW10-12 (сидя)

Мужчины

1. Данила Бритик (Россия) – 32.11,3 (2)

2. Иван Голубков (Россия) – 9,6 (2)

3. Дмитрий Лобан (Беларусь) – 1.16,0 (0)

Женщины

1. Наталья Кочерова (Россия) – 35.31,6 (0)

2. Марта Зайнуллина (Россия) – 16,6 (1)

3. Лидия Лобан (Беларусь) – 3.12,9 (2)

LW 2-9 (стоя)

Мужчины

1. Виталий Малышев (Россия) – 35.45,9 (0)

2. Александр Проньков (Россия) – 2,6 (0)

3. Владислав Лекомцев (Россия) – 28,7 (1)

B1-B3 (с нарушением зрения)

Женщины

1. Анастасия Багиян (Россия) – 39.06,02 (1)

2. Вера Хлызова (Россия) – 1.00,5 (0)

3. Ксения Бережная (Россия) – 3.40,9 (0)

Мужчины

1. Станислав Чохлаев (Россия) – 34.06,2 (0)

2. Александр Артемов (Россия) – 2.21,3 (0)

3. Юрий Голуб (Беларусь) – 2.36,5 (0)

ПРИМЕЧАНИЕ: результаты обновляются.

Расписание Паралимпийских игр в России «Мы вместе. Спорт»