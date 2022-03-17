Ретивых о реакции иностранных спортсменов на отстранение россиян: «В личном общении я получал только поддержку»

Трехкратный призер ЧМ по лыжным гонкам высказался об отстранении российских спортсменов от международных соревнований.

— Успели уже пережить отстранение?

— Мы к этому привыкли. Это все случилось не в первый раз. С 2014 года так все и происходит, здесь, в принципе, ничего нового. Не вижу смысла тратить силы на нервы, переживания.

— Как относитесь к реакции мирового лыжного сообщества? Например, норвежцы выступали за отстранение нашей команды.

— Не стоит много читать того, что пишут. Одно дело, если они сказали на камеру. Другое дело — когда это в тексте, вы сами это знаете. Бумага все стерпит.

Я знаю, что ребята не всегда могут говорить то, что им хочется. Лично никто из них ничего плохого не говорил. Наоборот, когда мы уехали с Кубка мира, много спортсменов, с кем я дружу, общаюсь, написали мне.

В личном общении от иностранцев я получал только поддержку, – сказал Ретивых.