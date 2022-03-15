Анфиса Резцова: «Спасибо огромное Ваттердалу, что он на нашей стороне. Полагаю, за ним последуют и другие заявления от иностранных функционеров»

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова оценила поступок Ойвинда Ваттердала, покинувшего свой пост в правлении НОК Норвегии.

Ранее Ваттердал заявил о несогласии с отстранением российских и белорусских спортсменов от международных турниров.

«Спасибо огромное Ваттердалу, что он на нашей стороне. Нас ни за что жестко наказали. Хорошо, что еще есть люди, понимающие спорт и ситуацию с российской командой. Я полагаю, что за ним последуют и другие заявления от других иностранных функционеров.

Многие побаиваются высказаться откровенно, но сейчас могут последовать и другие слова в нашу поддержку. Нас не надо жалеть, а просто дать возможность соревноваться честно и по-спортивному», – сказала Резцова.