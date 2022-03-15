Тихонов об уходе Ваттердала из правления НОК Норвегии: «Ему надо присвоить звание Героя России. Это первый настоящий поступок от норвежцев за все время, что я живу»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов поддержал решение Ойвинда Ваттердала покинуть свой пост в правлении НОК Норвегии.

Ранее Ваттердал заявил о несогласии с отстранением российских и белорусских спортсменов от международных турниров.

«Это уникальный случай. Норвежцу надо присвоить звание Героя России. Тем более что норвежцы обычно, наоборот, устраивают скандалы и всем недовольны. Я преклоняюсь перед ним. Такие люди должны решать судьбы.

Томас Бах и его братия не должны быть упомянуты в истории. Передайте Ваттердалю от меня слова благодарности. Это первый настоящий поступок от норвежцев за все время, что я живу», – сказал Тихонов.