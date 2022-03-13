FIS и МОК обсуждают замену классических эстафет на смешанные дисциплины в рамках главных стартов

Международная федерация лыжного спорта (FIS) и Международный олимпийский комитет (МОК) рассматривают вариант с заменой классических мужской и женской эстафет на смешанные дисциплины на главных стартах.

«Были такие сигналы от МОК и FIS. Они хотят ввести новые гонки, а тогда от каких-то придется отказаться. Предложение такое, что эстафеты исчезнут, а вместо них будет смешанная.

Этот вариант был представлен на встречах, и я видел предложение в письменном виде. Решение пока не принято», – рассказал тренер женской сборной Норвегии Уле Мортен Иверсен.

Программа ЧМ-2025 в Тронхейме уже утверждена, поэтому возможные изменения произойдут не ранее сезона-2025/26.