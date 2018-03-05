«Большунов вытолкнул меня с лыжни. Это нечестно». Клэбо выложил монолог, который он записал после финиша марафона на ЧМ

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Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо выложил видео об инциденте в марафоне на чемпионате мира в Оберстдорфе.

Клэбо финишировал первым, но из-за контакта на финишной прямой с россиянином Александром Большуновым, был дисквалифицирован. В своем ютуб-блоге норвежец выложил видео, которое записал через четыре часа после финиша гонки.

«Четыре часа назад мы закончили марафон на 50 км. Вы видели, что меня дисквалифицировали. По мне, это безумие. Я провел так много спринтов, я знаю, какие вещи можно делать на трассе.

Я чувствовал себя очень хорошо, я все держал под контролем. Он (Большунов) просто вытолкнул меня с лыжни, хотя я шел далеко от него.

Я помню, что случилось с Мяки и Большуновым ранее этой зимой. Я знаю, что есть вещи, которые делать нельзя. Думаю, что я не сделал ничего неправильного, видео с гонки говорят о том же.

У меня нет слов, я зол. Несомненно, это худший день в моей жизни. Сейчас трудно понять, что же делать дальше. Думаю поехать домой. Это означало бы, что я пропущу остаток Кубка мира. Я хочу поехать домой и заняться чем-то, кроме лыжных гонок и тренировок.

Я устал от FIS (Международной федерации лыжных видов). То, как они решают различные проблемы, просто ужасно. Они допустили так много ошибок, боятся принять правильное решение. Я сижу тут и очень расстроен – само собой, я ведь не получил медаль. Это отстойно. Мир жесток.

Это так несправедливо, даже не знаю, как это описать. У меня такой большой опыт в ситуациях, когда в спринте появляется накал. Но никогда не было такого, чтобы меня выталкивали с лыжни. Он даже не пытался занять мою траекторию, а просто хотел остановить меня. Он знал, что я обхожу со стороны, поэтому захотел остановить меня. Моя скорость была выше, я уже опережал его. Думаю, это нечестно. Я пытался сжаться как мог, а он наоборот – занимал все пространство. Он задел меня, поэтому его палка сломалась.

Это худший день в моей жизни», – сказал Клэбо.

Что стряслось на финише у Большунова и Клэбо? Кто на самом деле прав и почему золото не отдали никому из них?

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