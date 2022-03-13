Тереза Йохауг: «Я провела последнюю гонку на Кубке мира в форме сборной Норвегии. Возвращаться не планирую, но ничего не исключаю»

Четырехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Тереза Йохауг высказалась о завершении карьеры.

Сегодня Йохауг в составе сборной Норвегии взяла бронзу смешанной эстафеты на этапе Кубка мира в Фалуне.

«На этом все. Я провела свою последнюю гонку на Кубке мира в форме сборной Норвегии.

Это фантастика, что я смогла поставить точку именно в эстафете – вместе с командой, в которой я так много тренировалась и которая помогала мне двигаться вперед. Это здорово», – сказала 33-летняя спортсменка.

«Возвращаться не планирую, но ничего не исключаю. Наверное, из-за того, что мне больно расставаться с лыжами», – цитирует спортсменку TV2.

Терезу Йохауг не сломали упреки за допинг-помаду – она покорила Олимпиаду-2022 и теперь прощается со спортом