Юрий Бородавко: «Как спортсменка, Непряева – счастье для любого тренера. А за пределами лыжных трасс Наташа очень добрый человек»

Тренер сборной России по лыжным гонкам рассказал о характере своей подопечной олимпийской чемпионки .

«Как спортсменка, Наталья Непряева – счастье для любого тренера. Достигнув больших успехов, она продолжает упорно работать, выискивать недостатки и новые резервы для роста мастерства.

А за пределами лыжных трасс Наташа очень добрый человек. Ее отношение к родителям, к сестре, к другим близким для нее людям – это образец для любого. Ну и вы все видите: Наталья, помимо всего прочего, красивая девушка.

Конечно, она пользуется повышенным вниманием со стороны парней. Но могу точно заверить: эта сторона дела никогда не мешала нашей совместной работе и не вредила тренировочному процессу. Наташа – на редкость целеустремленный человек, а спортивные достижения – это для нее главное в жизни.

Более того, она очень упрямая. И человек довольно закрытый – особенно для посторонних людей, так что мало кто видит, как тяжело Наташа переживает каждую свою неудачу. Все свои отрицательные эмоции она держит в себе. На общении с окружающими этот негатив никак не отражается, она ведет себя сдержанно, ровно и доброжелательно.

А с годами стала еще более спокойной внешне и дипломатичной. Меня даже огорчает, что Наташа слишком близко к сердцу принимает то, что говорят о ней соперницы в интервью или высказывают о ней мнение иностранные журналисты. Да что там говорить о незнакомых ее иностранцах... Наташу порой могут обидеть какие-то слова ее знакомых или коллег по спорту.

Да и в своем узком коллективе – преимущественно мужском, парни считают своих подруг по команде настолько своими родными и близкими, что с девушкой могут быть столь же излишне откровенными или пошутить точно так же, как и с близким приятелем.

И я каюсь, бывало, сам срывался на эмоции в какие-то моменты – тренерская работа ведь нервная. А Наташа, будучи человеком очень деликатным, наверное, тяжело воспринимает, когда кто-то в отношении нее позволяет такое, чего бы не позволила себе она в отношении других. Говорю «наверное» потому, что она в таких случаях не выясняет отношений с кем-либо, а скрывает обиды внутри себя.

И если говорить о психологическом настрое спортсмена высшего уровня, эту деликатность, возможно, следует считать и ее недостатком? Копить в себе эмоции – тоже не самый лучший способ создать себе психологический комфорт при подготовке к ответственным стартам», – сказал Бородавко.

«С главными иностранными соперницами у Наташи отношения взаимно уважительные и доброжелательные. Но дружбы с ними не сложилось по ряду причин. В том числе из-за языкового барьера. Хотя Наташа английский старательно учит и непрерывно улучшает его.

Из иностранных звезд ближе всех к ней Юстина Ковальчик. Оно и понятно: двукратная олимпийская чемпионка из Польши по-русски неплохо говорит, у нее русский тренер. Едва Непряева из юниорской попала в национальную сборную России, Ковальчик сразу объявила в интервью, что «Наталку на международном уровне ожидают великие победы», – добавил тренер.

Гонка, которая принесла Непряевой Кубок мира: самой Натальи там не было, а Йохауг финишировала в слезах и с двумя флагами