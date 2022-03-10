Бородавко о Непряевой: «Действительно сложный характер. Она может любого довести до крайнего состояния, но пока мы все-таки слышим друг друга»

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказался о характере Натальи Непряевой.

«Действительно сложный характер. Я для себя ставлю такую цель: можно ведь рубить шашкой, можно бить ремнем, можно бить словом. Но для себя я сказал: ты педагог.

Наталья в этом плане уникальная. Она может любого довести до крайнего состояния. Но пока мы все-таки слышим друг друга и не доводим до крайних мер», – сказал Бородавко в репортаже на «Матч ТВ».

«Он (Бородавко) жесткий, но с ним прекрасно ведется диалог», – отметила Непряева.

Гонка, которая принесла Непряевой Кубок мира: самой Натальи там не было, а Йохауг финишировала в слезах и с двумя флагами