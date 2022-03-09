Дмитрий Губерниев: «Не выступать же Большунову на деревянных лыжах теперь. Нужно искать компанию, которая еще не отвернулась от нас»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Дмитрий Губерниев Rossignol Александр Большунов Лыжи

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев поделился мнением о приостановке контракта производителя лыж Rossignol с российскими спортсменами, включая Александра Большунова

«Я так понимаю, что у нас в России никто лыжи не делает. Не выступать же Большунову на деревянных лыжах теперь.

Нужно искать ту компанию, которая еще не отвернулась от нас. Очень жаль, что Rossignol поддался этому поветрию санкций.

Мне горько за Сашу Большунова. От этой приостановки контракта пострадают все – и Сан Саныч, и французская компания. К сожалению, в этой ситуации потеряют все», – сказал Губерниев. 

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