Дмитрий Губерниев: «Не выступать же Большунову на деревянных лыжах теперь. Нужно искать компанию, которая еще не отвернулась от нас»

Комментатор «Матч ТВ» поделился мнением о приостановке контракта производителя лыж Rossignol с российскими спортсменами, включая .

«Я так понимаю, что у нас в России никто лыжи не делает. Не выступать же Большунову на деревянных лыжах теперь.

Нужно искать ту компанию, которая еще не отвернулась от нас. Очень жаль, что Rossignol поддался этому поветрию санкций.

Мне горько за Сашу Большунова. От этой приостановки контракта пострадают все – и Сан Саныч, и французская компания. К сожалению, в этой ситуации потеряют все», – сказал Губерниев.