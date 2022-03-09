Менеджер сборной России: «Большунов получил много хороших новых моделей лыж. Их хватит как минимум на еще один сезон»

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Генеральный менеджер сборной России по лыжным гонкам Юрий Чарковский рассказал, как решение фирмы Rossignol приостановить сотрудничество с российскими спортсменами отразится на Александре Большунове.

«Думаю, Большунов и дальше будет бегать на лыжах компании Rossignol, потому что у него большой запас. Раз Rossignol прекратил сотрудничество, то дальнейшие контрактные обязательства Александр выполнять не обязан.

В чем заключается сама приостановка сотрудничества? Не будут давать новые лыжи. Другое дело, что Саша Большунов имеет очень хорошие отношения с сервисерами, с самой фирмой Rossignol.

Он получил много хороших новых последних моделей лыж, что их хватит как минимум на еще один сезон. Поменять лыжи – это нереально. Полагаю, что вся ситуация прекратится и немного стабилизируется, и все восстановится», — сказал Чарковский. 

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