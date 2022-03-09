Менеджер сборной России: «Большунов получил много хороших новых моделей лыж. Их хватит как минимум на еще один сезон»

Генеральный менеджер сборной России по лыжным гонкам Юрий Чарковский рассказал, как решение фирмы Rossignol приостановить сотрудничество с российскими спортсменами отразится на .

«Думаю, Большунов и дальше будет бегать на лыжах компании Rossignol, потому что у него большой запас. Раз Rossignol прекратил сотрудничество, то дальнейшие контрактные обязательства Александр выполнять не обязан.

В чем заключается сама приостановка сотрудничества? Не будут давать новые лыжи. Другое дело, что Саша Большунов имеет очень хорошие отношения с сервисерами, с самой фирмой Rossignol.

Он получил много хороших новых последних моделей лыж, что их хватит как минимум на еще один сезон. Поменять лыжи – это нереально. Полагаю, что вся ситуация прекратится и немного стабилизируется, и все восстановится», — сказал Чарковский.