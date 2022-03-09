Анфиса Резцова: «Пускай Rossignol делают лыжи для неудачников – для Клэбо и остальных. Эта никчемная компания не достойна сотрудничать с Большуновым»

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова прокомментировала решение французского производителя лыж Rossignol приостановить сотрудничество с российскими спортсменами.

На лыжах этой марки выступает в том числе трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов.

«Для Саши ничего страшного не произошло абсолютно. Да он начнет сотрудничать с другими, да и все тут. Можно, например, к австрийцам обратиться за помощью.

Они приостановили контракт из-за поста Большунова в социальной сети? Пускай они делают лыжи для неудачников: для Клэбо, французов и остальных там. Эта никчемная компания не достойна сотрудничать с нашим чемпионом Сан Санычем.

Большунов выше этого всего. Пусть даже не переживает из-за этого, все нормализуется», – сказала Резцова.

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