Rossignol: «Приостановка сотрудничества с российскими лыжниками будет отменена, когда федерации позволят спортсменам снова соревноваться»

Компания-производитель лыж Rossignol пояснила, когда сотрудничество с российскими лыжниками может быть возобновлено.

На лыжах этой марки выступает в том числе трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов. Ранее российские и белорусские спортсмены были отстранены от международных стартов в связи с ситуацией на Украине.

«Приостановка будет отменена, когда спортивные федерации позволят спортсменам снова соревноваться.

Чтобы продолжать лыжные карьеры, многие лыжники в ряде стран получают поддержку от военных, таможенных и политических организаций. Что касается российских спортсменов, то, возможно, у них нет выбора и возможности высказать свое мнение.

Помимо этой информации, мы можем только повторить, что приостановили всю нашу коммерческую деятельность с Россией с 14:00 1 марта», – заявили в Rossignol.

Большунов в форме сборной СССР разозлил собственного спонсора. Фото пропали из инстаграма Александра, но уже поздно