Александр Тихонов: «Баба Маша нарожала нам Большунова, Непряеву, еще ряд спортсменов. Вспомните, сколько лет был провал!»

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Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов поздравил лыжницу Наталью Непряеву с завоеванием Большого хрустального глобуса в сезоне-2021/22. 

«Поздравляю! Троекратное ура! Наташенька молодец, доказала, обошла всех Йохауг. Можем же, когда захотим. Тут, конечно, большая заслуга Лены Вяльбе, огромнейшая – Бородавко. Они – герои, порадовали!

Но опять же, поймите правильно, просто баба Маша нарожала нам Большунова, Непряеву, еще ряд спортсменов. Вспомните, сколько лет был провал!

Будем тысячи тренировать, но пока не родят Пушкина и Достоевского, никого не натренируем», – сказал Тихонов. 

Кубок мира сам идет к Непряевой: финал отменили, а главная конкурентка снялась – но у FIS осталась опасная лазейка

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