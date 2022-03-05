Александр Тихонов: «Баба Маша нарожала нам Большунова, Непряеву, еще ряд спортсменов. Вспомните, сколько лет был провал!»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов поздравил лыжницу Наталью Непряеву с завоеванием Большого хрустального глобуса в сезоне-2021/22.
«Поздравляю! Троекратное ура! Наташенька молодец, доказала, обошла всех Йохауг. Можем же, когда захотим. Тут, конечно, большая заслуга Лены Вяльбе, огромнейшая – Бородавко. Они – герои, порадовали!
Но опять же, поймите правильно, просто баба Маша нарожала нам Большунова, Непряеву, еще ряд спортсменов. Вспомните, сколько лет был провал!
Будем тысячи тренировать, но пока не родят Пушкина и Достоевского, никого не натренируем», – сказал Тихонов.
Кубок мира сам идет к Непряевой: финал отменили, а главная конкурентка снялась – но у FIS осталась опасная лазейка