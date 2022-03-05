Анфиса Резцова: «Поздравляю Непряеву, умница, героиня! Есть правда на этом свете, и она всегда побеждает зло и ненавистников!»

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова оценила победу лыжницы Натальи Непряевой в общем зачете Кубка мира сезона-2021/22.

Сегодня в Осло завершился масс-старт, по итогам которого соперницы россиянки лишились шансов на Большой хрустальный глобус – при условии, что формат оставшихся гонок не будет изменен. Ранее Международная федерация лыжного спорта (FIS) отстранила сборную России от соревнований.

«Сколько нас можно уже душить? И тут победа! Поздравляю Наташу, умница, героиня! Жалко, что у Большунова так не получилось. Надеюсь, что Сашу тоже удостоят награды. Он заслужил – он тоже лучший из лучших, как и Непряева. Как я рада, есть правда на этом свете, и она всегда побеждает зло и ненавистников!» – сказала Резцова.