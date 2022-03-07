Расписание трансляций этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Фалуне

С 11 по 13 марта в шведском Фалуне пройдет заключительный этап Кубка мира по лыжным гонкам. Sports.ru представляет расписание трансляций с этапа.

Кубок мира по лыжным гонкам

Фалун, Швеция

Расписание трансляций

11 марта

Спринт, классический стиль, мужчины и женщины

14.15 Eurosport

12 марта

15 км, раздельный старт, свободный стиль, мужчины

13.30 Eurosport

10 км, раздельный старт, свободный стиль, женщины

16.15

13 марта

Смешанная эстафета

12.30 Eurosport

Смешанный командный спринт

15.30 Eurosport

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское.