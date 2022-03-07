Расписание трансляций этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Фалуне

С 11 по 13 марта в шведском Фалуне пройдет заключительный этап Кубка мира по лыжным гонкам. Sports.ru представляет расписание трансляций с этапа.
Кубок мира по лыжным гонкам
Фалун, Швеция
Расписание трансляций
11 марта
Спринт, классический стиль, мужчины и женщины
14.15 Eurosport
12 марта
15 км, раздельный старт, свободный стиль, мужчины
13.30 Eurosport
10 км, раздельный старт, свободный стиль, женщины
16.15
13 марта
Смешанная эстафета
12.30 Eurosport
Смешанный командный спринт
15.30 Eurosport
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское.