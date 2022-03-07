Александр Тихонов: «Большунов больше, чем все норвежцы. Саша родился героем России. Он сегодня больше, чем вся Скандинавия»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов высказался о критике главы Федерации лыжных видов спорта Норвегии Эрик Ресте в адрес российского лыжника .

Большунов разместил в инстаграме фото в лыжной экипировке в ретростиле. Ресте заявил, что это неуместно в связи с тем, что сейчас происходит на Украине.

«Я бы попросил Ресте сходить к психиатру. Не путайте астматиков с большим спортом.

Не предъявляйте никаких претензий, норвежцы! А Большунов больше, чем все норвежцы.

Саша родился героем России. Он сегодня больше, чем вся Скандинавия», — сказал Тихонов.