Александр Тихонов: «Большунов больше, чем все норвежцы. Саша родился героем России. Он сегодня больше, чем вся Скандинавия»

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Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов высказался о критике главы Федерации лыжных видов спорта Норвегии Эрик Ресте в адрес российского лыжника Александра Большунова

Большунов разместил в инстаграме фото в лыжной экипировке в ретростиле. Ресте заявил, что это неуместно в связи с тем, что сейчас происходит на Украине. 

«Я бы попросил Ресте сходить к психиатру. Не путайте астматиков с большим спортом.

Не предъявляйте никаких претензий, норвежцы! А Большунов больше, чем все норвежцы.

Саша родился героем России. Он сегодня больше, чем вся Скандинавия», — сказал Тихонов. 

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