Алексей Петухов о ситуации в мире: «Сегодня мы видим беспрецедентный рост ложной информации»

Призер Олимпийских игр в командном спринте высказался о ситуации в мире.

«Друзья, сегодня мы видим беспрецедентный рост ложной информации. Фейки публикуются о нашей армии, президенте, ситуации внутри страны. В этой связи хочу обратить ваше внимание, что самой проверенной и честной является официальная информация.

Ни у кого, кроме информационных террористов, нет задачи обманывать российский народ. Вместе с тем, сегодня взлому подвергаются и сайты крупных информационных агентств, и личные страницы пользователей. Помните об этом, и если вы столкнулись со странной информацией, которая резко расходится с ранее полученной, то ее нужно обязательно проверять. Не надо ее бездумно распространять.

Посмотрите на других источниках, удостоверьтесь, что ресурс, на котором размещена публикация, не взломан.

Мы все знаем, ради кого и ради чего российская армия проводит демилитаризацию и денацификацию Украины. 8 лет войны на Донбассе, политика восхваления Бандеры, воспитание антирусского поколения, накачка страны натовскими сооружениями, идеи возродить ядерное оружие. Украинская власть и ее партнеры сделали все, чтобы спецоперация России оказалась неизбежной.

Поддерживаю наших военных и президента!» – написал Петухов в инстаграме.