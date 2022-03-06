Российский лыжник Глеб Ретивых оценил свое выступление в Деминском марафоне, где занял второе место.

Победу в гонке одержал Александр Большунов.

– Глеб, с серебром. На 50 км опередить Алексея Червоткина и остальных – для нас очень неожиданно.

– Это для вас. Для меня – нет. Это не первый мой марафон. Даже в этом году уже отбежал – 15 февраля. Мне нравится. Главное – дотерпеть до финиша. Там я уже своего просто так не отдам.

– Скорости в Демино сильно отличаются от Кубка мира?

– Первые 25 км были просто сумасшедшими. Во-первых, лыжня жесткая и хорошая. Во-вторых, и Саша, и другие ребята делали серьезные протяжки. Было очень непросто утерпеть, – отметил Ретивых.

Большунов – лучший в марафоне (но только в Демино), получил в подарок рыбу. А в это время на Кубке мира норвежский подиум