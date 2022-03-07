Вик Уайлд не выступит в финале Кубка России в параллельном слаломе и параллельном гигантском слаломе

Двукратный олимпийский чемпион по сноуборду , скорее всего, не примет участия в финале Кубка России в параллельном слаломе и параллельном гигантском слаломе.

После Олимпиады-2022 в Пекине, где он завоевал бронзу, Уайлд заявил, что еще не знает, продолжит ли карьеру.

«Будет сбор в Миассе и финал Кубка России в конце марта – начале апреля. Думаю, Уайлд там не выступит. Скорее всего, он возьмет паузу», – сообщил президент Федерации сноуборда России Денис Тихомиров.

Также Тихомиров подтвердил, что Уайлд не намерен совмещать спортивную карьеру с тренерской.

«Говорили об этом. Пока он менять ничего не намерен – занимается своими хозяйственными вопросами», – сказал глава федерации.