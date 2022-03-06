Ниенге о победе в Холменколленском марафоне: «Две недели назад я потерял отца. Я думал о нем всю гонку. Это наша победа»

Теги Кубок мира лыжные гонки сборная Норвегии Мартин Левстрем Ниенге Лыжи

Норвежский лыжник Мартин Левстрем Ниенге прокомментировал свою победу в марафоне на этапе Кубка мира в Холменколлене.

Две недели назад отец Ниенге ушел из жизни. В пятницу спортсмен был на похоронах.

– Две недели назад я потерял отца. Мы были лучшими друзьями, и он был лучшим отцом в мире. Это очень много значит.

– Сегодня ты думал о нем?

– Да, это так. Всю гонку. При каждом отталкивании.

Мама и папа всегда поддерживали меня, и без него меня бы здесь не было. Мне будет его не хватать. Это наша победа, – сказал Ниенге.

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