Норвежские лыжники заняли весь подиум Холменколленского марафона впервые с 1985 года

Сборная Норвегии по лыжным гонкам заняла весь пьедестал в марафоне на этапе Кубка мира в Холменколлене.

Победу одержал Мартин Левстрем Ниенге, вторым стал Шюр Рете, третьим – Дидрик Тонсет.

Это первый с 1985 года случай, когда норвежцам удалось сделать это по итогам Холменколленского марафона. 37 лет назад на подиум поднялись Гейр Холте, Арильд Монсен и Пер Кнут Оланд.

Холменколленский марафон – одна из старейших лыжных гонок. Традиционно эти соревнования посещает король Норвегии.

Лыжи. Кубок мира. Ниенге победил в классическом масс-старте на 50 км, Рете – 2-й, Тонсет – 3-й, Нисканен – 4-й