Лыжи. «Васалоппет». Нигаард и Шлинн победили в гонке на 90 км классическим стилем, Бьорген – 6-я

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Норвежские лыжники Андреас Нигаард и Астрид Ойре Шлинн одержали победы в марафоне Vasaloppet в Швеции. 

«Васалоппет»

Сален – Мура, Швеция

90 км, классический стиль

Мужчины

1. Андреас Нигаард (Норвегия) – 3:32.18,0

2. Эмиль Перссон (Швеция) – 3:32.19

3. Аксель Юттерстрем (Швеция) – 3:32.20,0

4. Каспер Стадос (Норвегия) – 3:32.21,0

5. Йаор Андреас Теле (Норвегия) –  3:32.21,0

6. Херман Паус (Норвегия) – 3:32.21,0

Женщины

1. Астрид Ойре Шлинн (Норвегия) – 03:50.06,0

2. Норгрен Йоханссон (Швеция) – 03:52.53,0

3. Эмилие Флетен (Норвегия) – 03:54.28,0

4. Теа Крокан Муруд (Норвегия) – 03:55.16,0

5. Лина Корсгрен (Норвегия) – 03:57.53,0

6. Марит Бьорген (Норвегия) – 03:59.34,0

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