Крянин о победе Непряевой в общем зачете Кубка мира: «Надеюсь, здравый смысл восторжествует, и человек получит трофей, нет повода не вручить его»

Член президиума Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин прокомментировал победу российской лыжницы в общем зачете Кубка мира в сезоне-2021/22.

«Надеюсь, здравый смысл восторжествует, и человек, который полностью отработал сезон-2021/22, завоевал необходимые очки, которые привели к такому результату, при всех тех, на мой взгляд, необоснованных отстранениях, получит свой трофей, нет повода не вручить его.

Ни от нее, ни от нас ничего не зависит, думаю, там есть подведение итогов, никакого труда не составит отправить по почте этот глобус.

Жизнь продолжается, спортсмены готовятся, выступают на внутрироссийских соревнованиях. Думаю, наши соревнования не хуже, чем Кубок мира, нашей молодежи будет престижно попытаться обыграть олимпийцев и обладателей Кубка мира», – сказал Крянин.

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