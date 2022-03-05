Тереза Йохауг: «После Пекина я почувствовала, что хочу уйти на пике. Одна-две новые медали не делают меня счастливее»

Норвежская лыжница Тереза Йохауг объяснила решение завершить карьеру в текущем сезоне.

Сегодня спортсменка выиграла классический масс-старт на этапе Кубка мира в Холменколлене.

– Сейчас ты в последний раз пробежала марафон в Холменколлене. Какие чувства ты испытываешь?

– Это было потрясающе. Прекрасно, но очень грустно. Кажется странным, что это конец моей карьеры. У меня давно было это чувство. После Пекина, где я получила три золотые медали, я почувствовала, что хочу уйти на пике. Думаю, что Тереза через 10 лет будет довольна этим решением, но Тереза здесь и сейчас хочет просто бегать на лыжах.

– Ты приветствовала публику, люди махали тебе руками, выкрикивали твое имя. Каково это было?

– Ровно 11 лет назад, 5 марта 2011 года здесь, в Холменколлене, на ЧМ-2011, у меня была первая победа на международном уровне. Я не могу себе представить лучшего прощания, чем здесь, где я тренировалась все эти годы.

– После финиша пришли девушки из команды, чтобы поздравить тебя. Все говорит о том, что ты для всех много значишь. А что это значит для тебя?

– У нас потрясающая атмосфера в женской команде. Без девочек, без тренеров я никогда бы тут не стояла сегодня. Мы проводили очень много времени вместе на сборах и подтягивали друг друга на новые высоты, чтобы быть лучшей женской командой на протяжении многих лет. Мне очень повезло, что у меня такие потрясающие подруги по команде.

– Почему ты решила завершить карьеру сейчас?

– Я чувствую, что всему свое время. После дисквалификации, когда я вернулась, то выигрывала новые золотые медали во всех дистанционных гонках на главных стартах. Я чувствую, что одна-две новые медали не делают меня счастливее. Что есть другие вещи в жизни, на которые я хочу тратить свое время. Летом мне будет 34 года – всему свое время. Поэтому я ухожу.

– Какими были последние сутки после того, как ты объявила о завершении карьеры?

– Очень эмоциональными. Много слез. В какое-то моменты, я сожалела об этом, но я знаю, что решение верное. В жизни много других вещей кроме лыжных гонок.

– Что Тереза Йохауг будет делать сейчас, после лыжной карьеры?

– В первую очередь мне хочется проводить больше времени дома с моем женихом. Уделять время семье, которая не была приоритетом в последние годы. Очень хочется больше заниматься своим брендом. Возможно, также внести свой вклад в лыжный спорт, работу с молодежью. У меня много знаний, из которых другие могут извлечь пользу. Надеюсь, я не исчезну полностью из мира лыж!

– По чему ты будешь больше всего скучать?

– Однозначно по прекрасным людям, которые помогали мне достичь своей мечты. Это все в аппарате поддержки, «Олимпиатоппен», тренеры и особенно девушки. Я чувствую, что мне очень повезло иметь вокруг себя таких профессионалов, тратящих свое время на то, чтобы я могла быстро бежать на лыжах.

– Что у тебя останется в памяти от этого дня?

– Это волшебный день во всех смыслах. Людское море здесь, на стадионе, будет картиной, которая останется в моей памяти на всю оставшуюся жизнь, – сказала Йохауг в эфире TV2.

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