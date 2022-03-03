Леонид Тягачев: «Томас Бах не влияет ни на что – он под Америкой, WADA под Америкой. Это очень плохая информация»

Почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Леонид Тягачев высказался о решении Международного паралимпийского комитета (МПК) отстранить российских спортсменов от Игр в Пекине.

Накануне МПК разрешил сборной России выступить на Паралимпиаде в нейтральном статусе, но позже заявил о недопуске к соревнованиям.

«Этот ком будет катиться очень долго, потому что Томас Бах (глава Международного олимпийского комитета) не влияет ни на что – он под Америкой, WADA (Всемирное антидопинговое агентство) под Америкой. Это очень плохая информация», – сказал Тягачев.