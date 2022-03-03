Песков об отстранении паралимпийцев: «Ситуация, конечно, чудовищная. Это позор для МПК»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался об отстранении российских паралимпийцев от Игр в Пекине.

«Ситуация, конечно, чудовищная. Это позор для паралимпийского комитета международного (МПК). По-другому я не могу сказать.

Вчера было принято одно решение (изначально МПК допустил россиян к Паралимпиаде в нейтральном статусе – Sports.ru), сегодня это решение поменяли, поэтому, конечно, мы решительно осуждаем Международный паралимпийский комитет за это решение», – заявил Песков.

Международный паралимпийский комитет отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в Играх в Пекине