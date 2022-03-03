Представитель МПК: «Атмосфера в паралимпийской деревне неприятная. Если мы не можем гарантировать безопасность, мы должны принимать меры»

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Директор по связям с общественностью Международного паралимпийского комитета (МПК) Крэйг Спенс объяснил причину отстранения россиян и белорусов от участия в Паралимпиаде в Пекине.

«К нам обращались многие комитеты, некоторые команды и спортсмены из разных национальных паралимпийских комитетов. Невозможно дать конкретную цифру, но их число было достаточно высоким, некоторые уже объявили, что не будут играть против россиян, даже если бы те были в числе нейтральных спортсменов.

Юридическая позиция остается неизменной. В чем большая разница между вчера и сегодня? Наша организация вне политики, мы хотим оставаться беспристрастными. Но как только одно государство отзовет свою команду, это будет эффект снежного кома.

Мы движение, которое внимательно прислушивается к своим участникам, у нас есть еще 600 спортсменов, и мы должны обеспечить им благоприятные условия», – сказал Спенс.

«Отказы – это плохая реклама Паралимпийских игр, поэтому сегодня мы вернулись к стартовой линии. Вчера прилетела делегация Украины, атмосфера в паралимпийской деревне неприятная. Игры должны быть обусловлены прекрасной атмосферой в деревнях, если мы не можем гарантировать безопасность в них, мы должны принимать меры.

Мы хотели провести справедливые соревнования. И посыл, который мы должны подать миру, это посыл инклюзивности. Атмосфера должна оставаться позитивной, сегодня утром, когда спортсмены услышали новость, их реакция показала – если бы мы не предприняли действий, ситуация могла бы ухудшиться», – добавил представитель МПК.

Международный паралимпийский комитет отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в Играх в Пекине

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