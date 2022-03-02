Непряева об отстранении российских лыжников: «Очень тяжело. Сейчас единственное, что я хочу – приехать домой»

Российская лыжница прокомментировала решение Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) отстранить россиян от международных стартов.

«Тяжело. Очень тяжело. Неприятно это осознавать, на самом деле, потому что... Я даже не знаю, как правильно мне сформулировать свои мысли, то, что я сейчас чувствую. Просто скажу, что мне тяжело.

Есть ли еще шансы на завоевание Кубка мира? Не знаю, если честно, я не хочу об этом думать. Сейчас единственное, что я хочу – это приехать домой, если честно», – сказала Непряева в эфире «Матч ТВ».

Тотальная зачистка нашего спорта: МОК потребовал выгнать сборные России со всех крупных турниров – так и происходит

Наших лыжников все-таки выдавили с Кубка мира – FIS этого не хотела, но все решили Норвегия и Швеция. Главная пострадавшая – Непряева