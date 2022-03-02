Павел Рожков: «Решение МПК очень суровое, но главное, что наши ребята будут принимать участие в Паралимпийских играх»

Исполняющий обязанности президента Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков прокомментировал решение Международного паралимпийского комитета (МПК) допустить российских и белорусских спортсменов до соревнований на зимних паралимпийских Играх в Пекине.

Спортсмены выступят в нейтральном статусе без флага и гимна. Результаты российских и белорусских паралимпийцев не будут учитываться в неофициальном общекомандном зачете.

«Решение МПК очень суровое для нас, но главное, что наши ребята будут принимать участие в Паралимпийских играх. Паралимпийский комитет России полностью принимает решение МПК и будет его выполнять.

К выполнению решений мы уже приступили, мы уже не в триколоре, а в нейтральной форме, она у нас – как тренировочная. Мы вынуждены снимать с формы все флаги и символику ПКР и проводим ревизию в командах, чтобы не подвергнуть жесткому наказанию всю сборную.



Настроение у наших ребят боевое, рабочее, они готовы показать свои максимальные результаты. Негативного отношения со стороны тренеров и спортсменов других команд к нам не наблюдается. Наоборот, оно очень уважительное.

Главное – чтобы ребята участвовали и выигрывали те медали, которых они достойны. Наши спортсмены примут участие в церемонии открытия Игр, делегация будет примерно около 30 человек. По знаменосцам команды мы определимся завтра» – сказал Рожков.

«Мы верили в самостоятельность МПК, в то, что он не пойдет по пути МОК. Несмотря на беспрецедентное давление со стороны представителей тех стран, члены которых являются членами исполкома МПК.

Мы с уважением относимся к решению МПК и понимаем, какого мужества и решительности им стоило это решение принять. Но МПК его принял, хотя для нас оно очень суровое.

С правовой точки зрения, причем с обеих сторон, было сложно принять решение, которое устраивало бы всех. Но МПК смог с этим справиться», – добавил Рожков.