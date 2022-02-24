МПК ведет диалог с Паралимпийскими комитетами Украины и России в преддверии Игр-2022 в Пекине

Международный паралимпийский комитет (МПК) сообщил, что ведет диалог с Паралимпийскими комитетами Украины и России в преддверии Игр-2022 в Пекине.

«МПК ведет диалог с Паралимпийскими комитетами Украины и России в преддверии зимних Игр 2022 года в Пекине. Как политически нейтральная организация, сфокусирован на предстоящих Играх, а не текущей ситуации (на Донбассе)», – заявили в пресс-службе организации.

игры в Пекине пройдут с 4 по 13 марта.

Ранее президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации в Донбассе после просьбы ДНР и ЛНР.

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