Паралимпийский комитет России выразил надежду, что украинские спортсмены выступят на зимних Играх в Пекине

В Паралимпийском комитете России (ПКР) прокомментировали информацию о том, что у украинских спортсменов могут возникнуть сложности с участием в зимних Играх в Пекине.

Ранее глава Международного паралимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсонс заявил, что обеспокоен текущей ситуацией на Украине.

«ПКР ознакомился с заявлениями Международного олимпийского комитета и Международного паралимпийского комитета по вопросам подготовки и проведения зимних Паралимпийских игр в Пекине.

ПКР сожалеет о том, что в силу известных обстоятельств у украинских паралимпийцев возникли проблемы с прибытием на предстоящие зимние Игры в Пекине.

Мы очень надеемся, что эти проблемы коллективными усилиями будут преодолены и украинские спортсмены смогут принять участие в Паралимпийских играх. Мы искренне желаем им успеха!» – заявили в ПКР.

Ранее президент РФ Владимир Путин принял решение о начале спецоперации в Донбассе после просьбы ДНР и ЛНР.

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