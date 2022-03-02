Бородавко об отстранении россиян: «Норвежская федерация, по сути, поставила ультиматум FIS. Безвыходная ситуация»

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Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал отстранение российских спортсменов от этапов Кубка мира по лыжным гонкам в Норвегии.

– Расскажите, что произошло?

– Норвежцы наотрез отказались выполнять требования FIS. Сказали, что, если международная федерация обяжет их проводить соревнования с участием россиян, они откажутся от этапа.

Норвежская федерация, по сути, поставила ультиматум FIS. Поэтому нам ничего не остается, как собирать вещи и улетать домой.

– Как это выглядит со стороны? Люди, которые раньше жали руку, теперь делают вид, что вас не знают?

– Как-то так. Если мягко сказать. Но мы же не встречаемся с теми, кто принимает решения, с руководством международной федерации. Это все идет заочно и на более высоком уровне.

Норвежцы создали общественное мнение, финская и шведская федерации присоединились. Выступили единым фронтом. Плюс спонсор Кубка мира также их поддержал. Образовалась коалиция, которая теперь проводит свою политику.

– На бытовом уровне это как-то проявляется?

– Все ведут себя достаточно корректно. Даже журналисты. Нет какой-то назойливости. Общими фразами спрашивают, что и почему. Провокационных вопросов нет.

– Спортсмены подавлены?

– Сейчас происходит осознание того, что произошло. Безвыходная ситуация. Грусти – не грусти, ничего не поделаешь. Больше всего обидно, конечно, Наталье Непряевой и Александру Большунову, которые боролись за Большой хрустальный глобус.

В очередной раз убеждаюсь в слабости федераций – шведской и норвежской. Такое ощущение, что они просто не хотят видеть россиян на пьедестале. И всячески пытаются воспрепятствовать этому. Мол, если не результатами, то уберем соперников по-другому. Иного объяснения я найти не могу. 

– Как будете возвращаться?

– Сейчас в Министерстве спорта данным вопросом занимаются. Есть несколько вариантов: самый быстрый или самый доступный. А мы все в Норвегии, в Осло. Конечно, идет волна психоза. Люди словно начинают соревноваться между собой, кто больнее нам сделает.

Пройдет время, контакты между странами восстановятся, но отношение к тем, кто сейчас наиболее яростно нападает на наших спортсменов, после того, как они себя показали в данной ситуации, останется уже не тем, что было раньше, – сказал Бородавко. 

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